«Пупсики»: Муцениеце публично обратилась к Прилучному и Брутян Муцениеце публично призвала Прилучного взять ответственность за своих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Телеведущая Агата Муцениеце публично попросила своего бывшего супруга Павла Прилучного взять на себя ответственность и начать финансово поддерживать своих наследников. К экс-возлюбленному и его нынешней супруге Зепюр Брутян она обратилась в свежем видео в своем YouTube-блоге. Девушка отметила увеличение расходов, включая судебные издержки.

Хороший человек мой бывший муж, хороший, классный парень. Проиграл суд, и нет, чтобы с достоинством это принять, что надо действительно помогать своим собственным детям. Чтобы было честно, что взрослые тратят на своих же детей, которых они когда-то родили, несли за них ответственность и обеспечивали им достойный уровень жизни. Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся, я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну пупсики, — сказала актриса.

Муцениеце также отметила, что никогда бы не довела до суда такие вещи, будь она мужчиной.

Ранее суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. В мае Павел Прилучный подал ответный иск к бывшей жене. Сообщается, что претензия артиста связана с «осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав».