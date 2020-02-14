https://static.news.ru/photo/c8b55b2a-4f02-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российский музыкальный коллектив «Альянс» опубликовал новый альбом. Он получил название «Космические сны».

В релиз вошли семь композиций, две из них — «Космические сны» и «Эй, мен, супермен!» — ранее вышли в качестве синглов.

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Коллектив был основан в 1981 году в Москве. Последние годы песня группы под названием «На заре», вышедшая в 1987 году, приобрела новую популярность. В 2019 году музыканты выпустили первый за 25 лет альбом «Хочу летать!».

Как писал NEWS.ru, видеохостинг YouTube заблокировал клип «На заре». Автор песни Олег Парастаев предположил, что система посчитала резкое увеличение количества просмотров канала накруткой, так как за сутки видео посмотрели более полумиллиона человек.