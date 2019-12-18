https://static.news.ru/photo/13bab7e2-2252-11ea-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Норман Кук Фото: Herbert P. Oczeret/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский электронный музыкальный продюсер Норман Кук, известный как Fatboy Slim, даст концерты в Москве.

Артист выступит 15 мая в клубе А2 в Санкт-Петербурге и на площадке Adrenaline Stadium в Москве 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей — компании Sagrado.Live.

Пару лет назад 56-летний Норман Кук вернулся к своему излюбленному альтер-эго. Новый Fatboy Slim — это блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now, добрый десяток успешных ремиксов и великолепные шоу, — говорится в сообщении.

Кук известен как один из продюсеров, популяризовавших жанр биг бит, в основе которого лежат техно, хип-хоп и рок.

Как писал NEWS.ru, американская группа Twenty One Pilots выступит в Москве в 2020 году. Дуэт даст концерт на «ВТБ Арене» 12 июля. Билеты появятся в продаже 20 декабря.