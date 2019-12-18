Британский электронный музыкальный продюсер Норман Кук, известный как Fatboy Slim, даст концерты в Москве.
Артист выступит 15 мая в клубе А2 в Санкт-Петербурге и на площадке Adrenaline Stadium в Москве 16 мая,
Пару лет назад 56-летний Норман Кук вернулся к своему излюбленному альтер-эго. Новый Fatboy Slim — это блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now, добрый десяток успешных ремиксов и великолепные шоу, — говорится в сообщении.
Кук известен как один из продюсеров, популяризовавших жанр биг бит, в основе которого лежат техно, хип-хоп и рок.
Как писал NEWS.ru, американская группа Twenty One Pilots выступит в Москве в 2020 году. Дуэт даст концерт на «ВТБ Арене» 12 июля. Билеты появятся в продаже 20 декабря.
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