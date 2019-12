Артист выступит 15 мая в клубе А2 в Санкт-Петербурге и на площадке Adrenaline Stadium в Москве 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей — компании Sagrado.Live.

Пару лет назад 56-летний Норман Кук вернулся к своему излюбленному альтер-эго. Новый Fatboy Slim — это блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now, добрый десяток успешных ремиксов и великолепные шоу, — говорится в сообщении.