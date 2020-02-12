https://static.news.ru/photo/3ad97f9a-4d93-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» объявили о состязании на лучшую интерпретацию своего гимна. По условию, участники должны записать видео длиной в одну минуту.

Победитель получит в качестве приза поездку на Евровидение, которое в мае 2020 года будет проходить в нидерландском Роттердаме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза (ЕВС).

Играйте на ложках, делайте это в стиле рэп, фолк, опера, грайм или драм-н-бейс. Можете исполнять это в одиночку, импровизируйте хором <...>. Прежде всего, будьте креативными, будьте другими, будьте смелыми, — говорится в сообщении.

Евровидение использует в качестве гимна произведение Te Deum композитора Марка-Антуана Шарпантье, написанного в XVII веке. Ролик со своей версией композиции нужно опубликовать в Instagram до 1 апреля, отметить официальный аккаунт ЕВС (@ebu_hq) и поставить хештег #EBU70contest.

В 2020 году вещательная компания отмечает своё 70-летие. Конкурс интерпретаций гимна приурочен к этому торжественному событию. Победитель будет объявлен до конца апреля.

Как писал NEWS.ru, одной из ведущих Евровидения-2020 в Роттердаме станет бьюти-блогер NikkieTutorials, которая является трансгендером. Она будет комментировать онлайн-трансляцию конкурса.