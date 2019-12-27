Британский музыкант Элтон Джон получил Орден Кавалеров Почёта Великобритании за выдающийся вклад в музыку.
Также к Ордену были представлены барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и вокалист Snow Patrol Гэри Лайтбоди. Отмечается, что карьера Элтона Джона охватила более пяти десятилетий, он продал более 300 миллионов пластинок по всему миру и использовал свою известность для продвижения 23 благотворительных организаций,
Как писал NEWS.ru ранее, рок-музыкант Игги Поп получит премию Национальной академии звукозаписи США «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».
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