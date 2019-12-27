https://static.news.ru/photo/bc3d9534-2931-11ea-8388-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон получил Орден Кавалеров Почёта Великобритании за выдающийся вклад в музыку.

Также к Ордену были представлены барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и вокалист Snow Patrol Гэри Лайтбоди. Отмечается, что карьера Элтона Джона охватила более пяти десятилетий, он продал более 300 миллионов пластинок по всему миру и использовал свою известность для продвижения 23 благотворительных организаций, передаёт Guardian.

Как писал NEWS.ru ранее, рок-музыкант Игги Поп получит премию Национальной академии звукозаписи США «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».