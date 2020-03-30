https://static.news.ru/photo/a3281bc4-7287-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angel Marchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский исполнитель Дрейк впервые поделился с поклонниками фотографиями своего сына Адониса. Ребёнок рэпера появился на свет в октябре 2017 года.

В посте музыкант призвал фанатов в трудные времена придерживаться позитивного, а не негативного мышления. Дрейк признался, что любит своих родных и друзей, скучает по ним и не может дождаться того дня, когда воссоединится с ними.

Сына рэперу родила художница и звезда фильмов для взрослых Софи Брюссо. В 2017 году женщина рассказала о своей беременности порталу TMZ. Тогда представители Обри Дрейка Грэма опровергли информацию о том, что лауреат премий «Грэмми» является отцом ребёнка. В 2018 году слухи о том, что певец скрывает малыша, подогрел хип-хоп-исполнитель Pusha T. Позднее сам Дрейк выпустил песню, в которой пояснил, что не скрывал своего ребёнка от мира, но скрывал мир от сына, отмечает CTV News.

В декабре 2019 года музыкальный стриминговый сервис Spotify представил список самых популярных исполнителей десятилетия. Самым прослушиваемым артистом оказался Дрейк, писал NEWS.ru.