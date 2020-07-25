Бывшая жена Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов

https://static.news.ru/photo/b85dc52c-ce6a-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Рената Блауэл и Элтон Джон. 1984 год Фото: Manchester Daily Express/PERD2/Global Look Press

Бывшая супруга британского музыканта сэра Элтона Джона Рената Блауэл предъявила ему иск на три миллиона фунтов стерлингов за то, что он якобы нарушил их бракоразводное соглашение, включив в свои мемуары и байопик «Рокетмен».

Об этом сообщает издание Daily Telegraph. По его данным, Блауэл утверждает, что 73-летний Элтон позволял себе «неоднократные и вопиющие» нарушения подписанного в 1988 году бракоразводного соглашения, которое включает в себя запрет на обсуждение их продлившегося четыре года брака или причины развода.

В результате вышеуказанных нарушений право на частную жизнь было нарушено <...> Она и её брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы, — говорится в претензии женщины.

Теперь Блауэл требует судебный запрет, который предотвратит раскрытие подобной информации в будущем и покроет ущерб, составляющий, по её мнению, около трёх миллионов фунтов стерлингов.

При этом сторона музыканта отрицает нарушения. По мнению представителей Элтона Джона, информация в книге, фильме и одной из публикаций в Instagram является общедоступной, а соглашение, в свою очередь, «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

По мнению Блауэл, из-за действий певца внимание к её жизни возобновилось, а это, в свою очередь, привело к серьёзным психологическим последствиям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что королевский монетный двор Великобритании выпустил в честь британского музыканта Элтона Джона монету номиналом в £1 тысячу. Её аукционная стоимость превышает £68 тысяч.