Бывшая жена Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов

Бывшая супруга британского музыканта сэра Элтона Джона Рената Блауэл предъявила ему иск на три миллиона фунтов стерлингов за то, что он якобы нарушил их бракоразводное соглашение, включив в свои мемуары и байопик «Рокетмен».
Об этом
В результате вышеуказанных нарушений право на частную жизнь было нарушено <...> Она и её брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы, — говорится в претензии женщины.
Теперь Блауэл требует судебный запрет, который предотвратит раскрытие подобной информации в будущем и покроет ущерб, составляющий, по её мнению, около трёх миллионов фунтов стерлингов.
При этом сторона музыканта отрицает нарушения. По мнению представителей Элтона Джона, информация в книге, фильме и одной из публикаций в Instagram является общедоступной, а соглашение, в свою очередь, «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».
По мнению Блауэл, из-за действий певца внимание к её жизни возобновилось, а это, в свою очередь, привело к серьёзным психологическим последствиям.
Ранее NEWS.ru писал о том, что королевский монетный двор Великобритании выпустил в честь британского музыканта Элтона Джона монету номиналом в £1 тысячу. Её аукционная стоимость превышает £68 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники