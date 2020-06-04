Басиста Nirvana раскритиковали за похвалу в адрес речи Трампа

https://static.news.ru/photo/039393f0-a666-11ea-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Крист Новоселич Фото: Krist Novoselić/facebook.com

Американского музыканта Криста Новоселича, известного как басист группы Nirvana, раскритиковали за то, что он похвалил речь президента США Дональда Трампа. Он заявил, что тон выступления был «сильным и прямым».

Новоселич написал в Facebook, что не поддерживает введение войск в города, где начались протесты в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, сообщает NME. Однако он отметил, что речь Трампа его впечатлила своим посылом. Позже, после гневных комментариев в свой адрес, ему пришлось удались запись и опубликовать новый пост, в котором он разъяснил свою позицию.

Будучи независимым избирателем, я не поддерживаю ни одну крупную партию или кандидата. Безумие, что мне приходится это говорить, но я также не поддерживаю фашизм и идею авторитарного государства. Я верю в цивилизованное общество и в то, что мы все должны над ним работать. С любовью, и благодарю всех, кто решил прочитать это, — написал артист.

Как писал NEWS.ru, компания LEGO решила прекратить рекламировать наборы с полицейскими, пожарными и преступниками на фоне протестов в США. Компания решила поддержать акцию «Вторник блэкаута» и попросила своих партнёров воздержаться от рекламы тематических наборов.