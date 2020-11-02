Автор песни «Яблоки на снегу» похвастался внебрачными детьми по всему СССР

https://static.news.ru/photo/de494792-1d30-11eb-973a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Муромов Фото: instagram.com/mmuromov

Певец и композитор Михаил Муромов, который исполнил в 80-е годы хит «Яблоки на снегу», похвастался большим числом внебрачных детей и славой Дон Жуана.

Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей. Я это уже делал, но цифру озвучивать не буду — очень нескромно прозвучит, — рассказал «Собеседнику» артист.

По словам Муромова, несмотря на большое количество внебрачных детей, он принимал участие в судьбе лишь четырёх из них, и они выросли «достойными людьми». В настоящее время певец отношений с ними не поддерживает, потому что считает, что это не пойдёт на пользу ни родителям, ни уже самостоятельным отпрыскам. Опасений, что продолжатели его рода развяжут битву за наследство, у исполнителя нет, так как всё имущество уже расписано на определённых людей.

В преддверии юбилея — 70 лет певцу и композитору исполнится 18 ноября — Муромов признался, что любвеобильность свойственна ему до сих пор. По его словам, он одиночка, которому нравится внимание женщин, но потребности в любимом человеке рядом нет.

Ранее певица Алла Пугачёва прокомментировала слова композитора Михаила Муромова о том, что именно она виновата в том, что он не получил всенародной любви и славы. Примадонна добавила, что отдыхала вместе с друзьями в ресторане Муромова. Тогда она заметила, что у музыканта проблемы с алкоголем, писал NEWS.ru.