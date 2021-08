Анна Седокова, The Weeknd и «Каста»: музыкальные новинки недели

На этой неделе в очередной раз мир музыки похвастался новинками: телеведущая и певица Анна Седокова выпустила шестой сольный студийный альбом, хип-хоп группа «Каста» предложила альбом песен для детей от трёх до 10 лет, канадский исполнитель The Weeknd представил новый сингл и клип на него, а рэпер Alizade выпустила дебютный EP «Molly Mo Music». NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о новинках недели.

Анна Седокова — Secret soul

Украинская певица, получившая известность как участница группы «ВИА Гра», уже много лет занимается сольной карьерой. Седокова являлась основной вокалисткой и лидером состава, который журналисты и поклонники коллектива позднее назвали «золотым». Группу она покинула в 2004 году и с тех пор занимается карьерой сама.

За это время вышло пять студийных альбомов — «Личное», «Настоящее (Live)», «На воле», «Про любовь» и «Эгоистка». И 6 августа она представила шестой — Secret soul.

В нём будет много другой музыки, не мейнстрим, не хайповой. Но той музыки, благодаря которой вы меня полюбили. Благодаря которой я полюбила себя, — представила она альбом в соцсетях.

На новом альбоме восемь аудиозаписей. Все они записаны в режиме Live. На момент написания материала на альбоме ВК более 7,6 тысячи прослушиваний.

The Weeknd — Take My Breath

Клип The Weeknd на его новый трек Take My Breath хотели даже показать на этой неделе в кинотеатрах Imax перед сиквелом боевика «Отряд самоубийц». Однако ролик запретили «крутить» в залах. Всё дело в «интенсивном стробоскопическом освещении», используемом в проекте как спецэффект. В видео так много огней стробоскопа, что сети залов просто испугались за здоровье эпилептиков.

Сингл обещает подготовить поклонников к новой эре The Weeknd — больше никакого Лас-Вегаса, а красный костюм сменился на чёрный кожаный. R&B-звезда обещает в скором времени порадовать новой музыкой, причём в большом формате. Предположительно, сингл Take My Breath войдёт в новый альбом артиста, название которого он держит в секрете.

Четвёртый альбом The Weeknd — After Hours — выпущен в 2020 году. Диск сразу возглавил хит-парады и стал коммерчески успешным. Альбом тогда предзаказали 1,02 млн юзеров на Apple Music, что стало рекордом. В 2021-м показатель превзошла американская певица Билли Айлиш с пластинкой Happier Than Ever, о которой NEWS.ru рассказывал в прошлом обзоре.

«Каста» — «Альбомба»

Группа «Каста», пожалуй, удивила на этой неделе всех — она выпустила альбом детских песен.

Что это за альбом? 16 песен для детей в возрасте от трёх до 10 лет. Другие возрастные группы также приветствуются. Зачем? Мы послушали песни, которые нравятся нашим детям. Оказалось, что не все они нравятся нам. Мы записали то, что детей реально качнёт, и родители послушают в прикол, — объяснила группа.

Сразу видно, что «Каста» взрослеет, ведь в 2000-е самыми популярными были песни, которые не стоило бы слушать детям. Примечательно, что и альбомы выходят нечасто. В мае 2017-го был выпущен третий альбом «Касты» «Четырёхглавый орёт» — первый с 2008 года совместный альбом группы. Однако после этого исполнители представили ещё две пластинки до «Альбомбы» — «Об изъяне понятно» и «Чернила осьминога». На новом альбоме также есть один совместный трек с Кристиной Си.

На детском альбоме 16 треков и 16,6 тысячи прослушиваний в ВК.

Alizade «Molly Mo Music»

Рэпер Alizade, настоящее имя которой Ася, только начинает путь к широкой аудитории, но уже известна многим поклонникам русского хип-хопа. Известность ей принёс совместный трек с Big Baby Tape под названием «Трэп-медали», однако крупный релиз выходит лишь спустя два года после него.

Это такой женский рэп, которого не хватало, — отмечала известный российский фотограф Саша Сахарная.

Единственный фит на EP с Vacio. Однако в последнем треке можно также услышать, как Big Baby Tape признаётся артистке в любви.

На пластинке пять треков и уже 22 тысячи прослушиваний.