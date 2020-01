https://static.news.ru/photo/80c05132-440b-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg 50 Сent Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, удостоился своей звезды на «Аллее Слава» в Голливуде.

Вступительную речь, посвящённую «Фифти» произнёс рэпер Эминем, который занимался продвижением артиста в начале его карьеры. Видео с мероприятия опубликовал HipHollywood.

Одна из самых ярких вещей, которую я заметил за ним — это то, как он себя подавал. Я сразу почувствовал, что он будет звездой, — сказал Эминем о своём бывшем протеже.

После его речи к микрофону подошёл сам 50 Cent и поблагодарил Эминема и коллегу и продюсера Dr. Dre за то, что взяли его под свою протекцию, заявив, что понятия не имеет, как бы сложилась его карьера без них.

Как писал NEWS.ru, 17 января Эминем выпустил новый альбом без предварительного анонса. Релиз получил название Music To Be Murdered By, которое, как и обложка, отсылает к пластинке режиссёра Альфреда Хичкока, выпущенной в 1958 году.