33 года без Виктора Цоя: фото лидера группы «Кино», разбившегося в ДТП Авария, в которой погиб рок-музыкант, произошла 15 августа 1990-го

Фото: Александр Чумичев/Александр Шогин/ТАСС

Лидер рок-группы «Кино» певец Виктор Робертович Цой во время выступления на арт-рок параде во Дворце культуры Московского электролампового завода

15 августа 1990 года солист группы «Кино» Виктор Цой разбился в аварии, произошедшей на 35-м километре трассы Р-126 (сейчас она Р-128. — NEWS.ru) в Тукумском районе Латвийской Республики. Его автомобиль столкнулся с автобусом модели «Икарус-250». По некоторым данным, Цой погиб на месте.

В то время лидеру «Кино» было 28 лет. Несмотря на то, что уже 33 года музыканта нет в живых, даже новые поклонения знают слова его песен: «Перемен», «Кукушка», «Видели ночь» и многих других. Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Цоя культовой личностью без срока давности. По его словам, все композиции «Кино» все еще актуальны.

«Это культовый музыкант. Если спросить, кто из того времени, из рок-музыкантов самый-пресамый — Цой будет в тройке. Это то, чем нужно гордится в нашей музыкальной истории. К сожалению, таких героев немного. Здорово, что мы можем его слушать, это актуально, востребовано. Казалось бы, больше 30 лет группы не существует, а она на первых строчках хит-парадов», — отметил Бабичев в разговоре с NEWS.ru.

Во многих городах существуют стены, посвященные творчеству группы «Кино». На них поклонники часто пишут «Цой жив» и рисуют солнце, которое было на обложке альбома «Звезда по имени солнце», вышедшего 29 августа 1989 года.

Виктор при жизни успел сыграть в нескольких картинах, например: в «Ассе» Сергея Соловьева, в «Йя-ХХа» и «Игле» Рашида Нугманова и некоторых других.

В 2018 году вышел фильм-биография о Викторе Цое, Майке Науменко и Ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Он назывался «Лето» и был снят режиссером Кириллом Серебренниковым по сценарию Михаила и Лили Идовых. Цоя сыграл актер Тео Ю.

Как выглядел Виктор Цой и его герой в «Лете» — в фотогалерее NEWS.ru.