Житель Чувашии с сибирской язвой провел неделю за пределами региона Зараженный сибирской язвой житель Чувашии неделю находился в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Один из троих жителей Чувашии, заразившихся сибирской язвой, неделю прожил в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Только по возвращении в республику он попал под наблюдение врачей и у него было диагностировано заболевание.

По данным канала, в общей сложности в регионе 130 потенциально контактных пациентов. Сибирская язва подтверждена визуально и лабораторно у трех человек. Кроме упомянутого жителя республики, ездившего в столице, все остальные находились на карантине.

О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Он пояснил, что при проведении необходимых профилактических мероприятий заболевание распространяется незначительно. Кроме того, оно легко выявляется, после чего заразившихся изолируют на время лечения.

Ранее подобным образом высказался главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что эпидемий сибирской язвы среди людей не бывает. Вирусолог также добавил, что возбудитель недуга хорошо поддается лечению антибиотиками.