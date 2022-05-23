Семья из пяти человек погибла при пожаре в Подмосковье

МЧС России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье, сообщили ТАСС в экстренных службах. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Общая площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

Ночью 23 мая в городе Пушкино произошел пожар в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших, среди них двое детей, одному из них 16 лет, второму три года, — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проводятся необходимые экспертизы.

Ранее в результате пожара, который произошёл в частном доме в Красноярском крае, погибли женщина и трёхлетний ребёнок. По имеющимся данным, в доме проживала семья с двумя детьми. В момент трагедии глава семьи был на работе, а старший ребёнок был у дедушки. Очаг возгорания находился в детской комнате. По предварительным оценкам, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.