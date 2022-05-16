Трёхлетний ребёнок и его мать погибли при пожаре в Красноярском крае

МЧС России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина и трёхлетний ребёнок погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

Поступило сообщение о гибели 36-летней женщины и её 3-летнего сына в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном по улице Набережная села Крутояр Ужурского района Красноярского края, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в доме проживала семья с двумя детьми. В момент трагедии глава семьи был на работе, а старший ребёнок был у дедушки. Очаг возгорания находился в детской комнате. По предварительным оценкам, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня.

Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Томске произошёл пожар в спортивном комплексе. Площадь распространения огня составила 2500 квадратных метров. Пожар удалось потушить. Пострадавших нет.

Также стало известно, что в одном из районов Омска военкомат забросали «коктейлями Молотова». Инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Неизвестный подошёл к окну первого этажа старого кирпичного здания, расположенного на улице Пушкина, и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.