Военкомат Москвы заработает по-новому Собянин распорядился построить новый центр для военкомата в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился построить новый центр для военкомата в столице. В нем создадут комфортные условия для поступающих на военную службу и сотрудников комиссариата.

Центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города, — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Ожидается, что здание появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту. Будущий военкомат будет расположен на улице Яблочкова.

Ранее Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому граждане РФ могут становиться на воинский учет или сниматься с него без посещения военкомата. Согласно тексту документа, медицинское освидетельствование, медобследование и проведение профессионального психологического отбора граждан, а также внесение коррективов в документы воинского учета будут проводиться при последующей явке в военкомат.