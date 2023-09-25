В Подмосковье женщине отказали в компенсации за гематому от удаления зуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице подмосковного Видного Ирине Ивановой, которая пострадала из-за неудачной операции в частной стоматологической клинике «ДентаВид», отказали в компенсации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В первой половине сентября женщина получила гематому при удалении «шестерки» у врача Георгия Абуашвили.

Позже после возникновения отека и синяка она обратилась в госклинику, где заявили, что врач при нанесении швов пришил ее щеку к десне. В ЛОР-отделении местной больницы ей сделали прокол пазухи, откачали кровь и гной, а после констатировали, что осложнения перешли на глаза.

В коммерческой стоматологической клинике заявили, что женщина не сможет подтвердить ошибку хирурга в этой ситуации. Также, со слов Ивановой, в клинике ее заверили, что и в государственной стоматологии она не получит экспертизу о врачебной ошибке, поскольку их врачи также работают и в государственном здравоохранении. Иванова утверждает, что в «ДентаВид» ее назвали аферисткой, а главврач пригрозила, что обратится в соцслужбу, поскольку женщина одна воспитывает двоих детей и оставила их без присмотра, чтобы обратиться за медпомощью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с воспалением лица, шеи и груди. Все эти симптомы стали следствием недолеченного зуба. Врачи диагностировали у пациентки флегмону — острое гнойное воспаление.