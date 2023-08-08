Россиянка едва не умерла из-за невылеченного зуба Жительница Подмосковья попала в больницу в тяжелом состоянии из-за невылеченного зуба

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Жительница Московской области едва не умерла в результате запущенного заболевания зуба, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с воспалением лица, шеи и груди.

Врачи диагностировали у пациентки флегмону — острое гнойное воспаление. Завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев пояснил, что при флегмоне гнойный процесс захватывает окружающие ткани, что приводит к их отмиранию. При этом он указал, что состояние здоровья женщины ухудшалось постепенно, и воспалительный процесс длился не один день: сначала был флюс, потом — абсцесс, за которым последовала флегмона. Пациентка была прооперирована. За ее жизнь боролись две бригады врачей.

В «зоне операции» оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены, все промыто и очищено от гноя, — рассказал Бунев.

Он добавил, что женщина в течение 12 дней после операции находилась в реанимации. В скором времени она будет выписана домой.

Ранее стоматолог Игорь Золотницкий рассказал, что болезни зубов и воспалительные процессы в полости рта повышают риск развития патологий сердечно-сосудистой системы. По словам медика, плохое состояние зубов грозит появлением бактериальной инфекции в кровотоке, что отрицательно влияет на клапаны сердца.