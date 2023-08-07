Россиянам рассказали о неочевидной связи между здоровьем сердца и зубов Стоматолог Золотницкий: болезни зубов повышают риск развития патологий сердца

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Болезни зубов и воспалительные процессы в полости рта повышают риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, рассказал Lenta.ru главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий. По словам медика, плохое состояние зубов грозит появлением бактериальной инфекции в кровотоке, что отрицательно влияет на клапаны сердца.

Пациенты, у которых на зубах желтый, коричневый или черный налет чаще других имеют бляшки на стенках сосудов. Появление бляшек приводит к развитию атеросклероза и другим тяжелым последствиям, — отметил он.

Стоматолог посоветовал для снижения риска развития атеросклероза и других болезней сердца соблюдать правила гигиены полости рта и посещать стоматолога раз в полгода.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, что наиболее распространенными ошибками при чистке зубов являются неправильный выбор щетки, спешка, игнорирование зубных нитей, а также злоупотребление ополаскивателем с хлоргексидином. По его словам, лучшим выбором является щетка средней жесткости. Он также порекомендовал выделять на гигиену полости рта не менее трех минут, иначе на зубах останутся налет, частички пищи и бактерии