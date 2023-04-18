В Москве-реке затонуло судно с нефтепродуктами, на воде образовалось пятно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве-реке недалеко от ЖК «Рублево-Архангельское» затонуло судно, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники. По его данным, в результате инцидента образовалось нефтяное пятно площадью 2000 квадратных метров, нефтепродукты вытекают из строительной техники компании «Акватория».

«360» сообщает, что специалисты поисково-спасательной станции «Рублево» вызвали водолазов и установили 15-метровый бон — плавучее заграждение для загрязнения на поверхности воды.

Ранее в Москве-реке затонул теплоход «Агитатор». Гендиректор разработчика цифровой системы связи при бедствии (ЦССБ) Алексей Мигалин рассказал, что судно могло пойти на дно из-за возможного отсутствия вахтенного, который должен дежурить на судне для предотвращения таких ситуаций.

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