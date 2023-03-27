Стали известны вероятные причины затопления ресторана в Петербурге Депутат ГД Романов назвал нарушения вероятной причиной затопления ресторана в Петербурге

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Причиной затопления плавучего ресторана «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге могли стать неустраненные нарушения при эксплуатации объекта, считает депутат Госдумы Михаил Романов. Он рассказал «Невским Новостям», что такой исход был ожидаем, так как ни надзорные органы, ни владельцы ресторана не приняли должных мер по устранению проблем.

Это было ожидаемо, такой финал. Мы об этом предупреждали. Транспортная прокуратура выявляла очень много нарушений, которые были зафиксированы. Но, к сожалению, ни собственник, ни надзорные органы должных мер не приняли — и вот результат, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, затопление ресторана может нанести вред экологической обстановке, так как в здании прогнили конструкции. На эвакуацию и ликвидацию последствий потребуются дополнительные средства, поэтому ситуация будет поставлена на контроль в Генпрокуратуре и Следственном комитете.

По данным МЧС, весной из-за подвижного льда «Серебряный кит» уже несколько раз был подтоплен. В Северо-Западной транспортной прокуратуре организована проверка.

«Серебряный кит» был построен в 2001 году. Сначала его хотели установить для прогулок по Москве-реке, однако столичные власти не согласовали этот проект. После этого ресторан переместили в Петербург, где он несколько раз сменил месторасположение, но спустя пять лет заведение так и не открылось, а в сентябре его выставили на продажу за 35 млн рублей.