В Петербурге пошел ко дну плавучий ресторан «Серебряный кит»

Фото: shutterstock.com

Ресторан «Серебряный кит», архивное фото

В Санкт-Петербурге на Неве на проспекте Обуховской стороны тонет плавучий ресторан «Серебряный кит», сообщает портал 78.RU. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. О причинах затопления и числе пострадавших в результате происшествия не говорится.

В Сети появились кадры с места затопления судна, прокуратура России по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту инцидента.

«Серебряный кит» был построен в 2021 году. Сначала его хотели установить для прогулок по Москве-реке, однако столичные власти не согласовали этот проект. После этого ресторан переместили в Петербург, где он несколько раз сменил месторасположение, но спустя пять лет заведение так и не открылось, а в сентябре его выставили на продажу за 35 млн рублей.

23 марта в Москве-реке в районе Нагатинского затона затонул теплоход «Агитатор». По данным Baza, инцидент произошел 23 марта: судно, принадлежащее компании «Бриг», завалилось на бок и начало уходить под воду. Людей на теплоходе во время происшествия не было.