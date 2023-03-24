В Москве-реке утонул «Агитатор» Теплоход «Агитатор» затонул в Москве-реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Теплоход «Агитатор» затонул в Москве-реке в районе Нагатинского затона, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, инцидент произошел 23 марта: судно, принадлежащее компании «Бриг», завалилось на бок и начало уходить под воду.

Baza сообщает, что людей на теплоходе во время происшествия не было. Длина корпуса теплохода составляет 42 метра, а его вместительность ограничивается 80 сидячими местами в банкетном зале и 120 пассажирами в формате фуршета.

В июле прошлого года в Пермском крае на реке Кама произошло столкновение катера с пассажирами и груженой лесом баржи. Оба судна остались на плаву. В момент столкновения на катере находились 25 человек, всего пострадали 10 человек.

В калифорнийском городе Сан-Диего после опрокидывания двух рыболовных лодок погибли восемь человек. В одной из них находилось восемь человек, в другой — 15. Для их поисков пришлось использовать данные GPS с телефона одной из выживших, которая сообщила о произошедшем. Национальности погибших не уточняются, однако не исключено, что речь может идти о незаконных мигрантах.