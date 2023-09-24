В Москве прогнозируется самый сильный ливень в сентябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 25 сентября в Москве прогнозируется самый сильный ливень месяца, сообщил РИА Новости эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Отмечается, что может выпасть до 10 мм осадков, или 15% от месячной нормы.

В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7–10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный, или 15% от месячной нормы. Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12–17 градусов, — сказал Тишковец.

24 сентября в Республике Алтай выпал первый снег. Один из пользователей соцсетей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в Сибири с 25 сентября по 1 октября практически каждый день будут идти существенные осадки. В большинстве районов выпадет снег. Такой прогноз, по его словам, касается не только высокогорных районов, но и предгорья. Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края двинутся на юго-восток и к середине недели придут на Байкал. Там дневная температура будет держаться в районе 5–7 градусов, а ночная — 0–2 градусов.