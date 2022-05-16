В Москве начался сезон планового отключения горячей воды

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Плановые отключения горячей воды начались в столице в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы. Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября.

Как напомнил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, максимальный срок отключения сокращён до 10 дней. Период отключения воды в конкретном доме можно узнать на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru, на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, — пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что россияне получили больше возможностей требовать перерасчёта не только при отключении воды, света или газа, но и в случаях, когда коммунальные услуги были оказаны некачественно. Так, отключать воду при отсутствии аварий разрешено не более чем на четыре часа подряд и в общей сложности до восьми часов в месяц. Горячая вода при аварии на магистрали может отсутствовать до 24 часов подряд, за каждый час превышения размер платы снижается на 0,15%.