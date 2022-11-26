В МЧС не подтвердили гибель человека при пожаре на юге Москвы В МЧС не подтвердили гибель человека при пожаре на Пролетарском проспекте в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Москвы произошел пожар. Возгорание случилось по адресу: Пролетарский проспект, дом 43, корпус 2, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. В то же время канал РЕН ТВ пишет, что пожар привел к гибели одного человека. Представитель ведомства заявил, что не может прокомментировать эту информацию.

Заявка поступила в 14:03. Через 38 минут пожар был полностью ликвидирован на площади в шесть квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 33 человека из личного состава и девять единиц техники, — сообщили в МЧС.

Ведомство заметило, что данные по пострадавшим стоит узнавать в прокуратуре.

По сведениям РЕН ТВ, очаг возгорания находился на балконе квартиры на 12-м этаже.

Как стало известно ранее, вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара, передавали журналисты со ссылкой на источник в экстренных службах. Трагедия произошла в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве. Вместе с Говорухиной в жилище была домработница, которая смогла выбежать на улицу. Женщине было 74 года. В пресс-службе городского главка МЧС РФ агентству сообщили, что в коттеджном поселке произошел пожар в частном доме с мансардой.