В квартире умершего Пухляша из Little Big начались следственные действия SHOT: эксперты обследуют квартиру и опрашивают соседей умершего Красилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

В квартире скончавшегося шоумена Дмитрия Красилова, известного также как Пухляш из клипа Little Big, проходят следственные действия, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в подъезде находятся полицейские, а у дома стоит спецмашина для перевозки тела.

Как отмечают авторы канала, тело артиста было обнаружено сегодня между 17 и 18 часами вечера, пока криминальная версия смерти исключается, поскольку внешних повреждений у Красилова нет. При этом SHOT пишет, что эксперты на всякий случай обследуют квартиру шоумена, а полицейские опрашивают соседей и охрану ЖК.

Вечером 18 декабря тело Красилова обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Сегодня к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, а те выломали дверь. Предварительно, он скончался из-за болезни сердца, связанной с лишним весом.

Незадолго до смерти в начале декабря Красилов иронично заявил корреспонденту NEWS.ru, что мечтает заработать много денег перед Новым годом. На кадрах с мероприятия видно, что артист пришел на награждение в отличном настроении и с удовольствием общался с журналистами.