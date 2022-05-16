В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт тёплая погода Вильфанд: приход тепла в Москву ожидается после 20 мая

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно предварительным расчётам, тёплая погода придёт в Москву в третьей декаде мая. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, потепление начнётся с субботы.

Предварительные расчёты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко. К середине декады температура дорастёт до нормальных значений: днём будет около 20 градусов, — рассказал он.

Вильфанд уточнил, что 21 мая температурный фон достигнет показателей 15–20 градусов тепла.

Ранее Вильфанд рассказал, что с 16 по 19 мая жителей столичного региона ожидает апрельская погода. Температура днём составит от 11 до 16 градусов, будет облачно, пройдут дожди. Особенно дождливым ожидается вторник, 17 мая.

Также Вильфанд рассказал, что лето 2022 года в России не будет холодным. Температура будет около и выше нормы. При этом погода в Центральном и Приволжском федеральных округах окажется прохладнее, чем в 2021 году.

Аналогичный прогноз на лето сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, грядущее лето в европейской части России должно пройти без каких-либо экстремальных отклонений. Температура воздуха, в целом, будет находиться в рамках климатической нормы.