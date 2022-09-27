В бизнес-центре возле столичной станции метро «Тульская» произошел пожар

Фото: NEWS.ru

В бизнес-центре «Товарищество Рябовской мануфактуры» около столичной станции метро «Тульская» произошел пожар, огонь вспыхнул на крыше, где находится ресторан. По данным ТАСС, пожар произошел в помещениях ресторана «Иглубар» по адресу Холодильный переулок, дом 3, строение 4. Как сообщили в экстренных службах, из здания эвакуированы 100 человек, на место прибыли 15 пожарных расчетов. Впоследствии в столичном МЧС рассказали NEWS.ru, что пожар ликвидирован.

В 12:08 ликвидировали [пожар] на площади 35 кв.м. Пострадавших нет, администрация вывела людей до приезда пожарных, - уточнили в МЧС.

11 сентября на Новохохловской улице в Москве произошел пожар, случившийся во время квеста. В результате инцидента пострадали шесть подростков 14 и 15 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

По данным правозащитников, речь шла об экстремальных квестах: одного из пострадавших подростков душили в процессе игры. По сценарию квеста участников заперли в клетке, но не открыли, когда появилось пламя. После произошедшего сотрудники квеста не пытались связаться с пострадавшими, не предлагали помощь и не принесли извинений.