Столичного чиновника заподозрили в убийстве 23-летней давности SHOT: в Зеленограде задержали чиновника Петрова по подозрению в убийстве 23-летней давности

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что в столичном Зеленограде задержали местного замначальника по развитию массового спорта Евгения Петрова по подозрению в убийстве 23-летней давности. По информации канала, чиновник мог до смерти избить свою бывшую девушку вазой, после чего скрыться. Официально эта информация пока не подтверждалась.

По данным SHOT, убийство, в котором подозревают Петрова, произошло в 2000 году. Тогда в реанимацию одной из столичных больниц была доставлена 20-летняя девушка с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей в черепе. Спустя две недели она скончалась. По версии следователей, девушку сильно ударили вазой. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, однако спустя полгода оно было приостановлено из-за отсутствия явных улик.

На днях дело было возобновлено, и полиция задержала Петрова. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что ранее он встречался с умершей. Тем не менее официальное обвинение чиновнику пока предъявлено не было, уточняет SHOT.

Ранее в Алтайском крае бывший заместитель главы Калманской администрации Виталий Манишин признался в пяти убийствах, которые расследовались в рамках дела о барнаульском маньяке. По версии силовиков, он совершал преступления в начале 2000-х.

Основная часть убийств произошла летом 2000 года. За три месяца пропали пять абитуриенток, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет. Родители девушек рассказали, что накануне исчезновения каждая из них собиралась встретиться с человеком, обещавшим помочь с поступлением.