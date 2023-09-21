Стало известно о смерти водителя автобазы управделами президента РФ Mash: водитель автобазы управделами президента РФ скончался в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на парковке в центре Москвы скончался водитель автобазы управляющего делами президента РФ. По данным канала, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

Mash сообщает, что мужчина приехал к гостинице «Метрополь», чтобы забрать чиновников Минфина, а когда те подошли к машине, водитель был уже мертв, тело отправили в морг.

Ранее сообщалось, что на борту самолета турецкой авиакомпании AnadoluJet, совершавшего рейс из Казани в Анталью, умерла 17-летняя пассажирка. Девушка была инвалидом с детства. В Турцию она летела на отдых, ее сопровождала мать.

В полете у девушки начался приступ астмы, а затем произошла остановка сердца. Среди пассажиров рейса оказались анестезиолог и травматолог. Совместными усилиями они пытались реанимировать девушку, но им это не удалось. Самолет совершил экстренную посадку в Казахстане, в аэропорту города Уральска. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажирки.

До этого стало известно, что на борту самолета, летевшего в Россию с Кубы, скончался заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Когда чиновнику стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти замминистра не удалось. Кучеренко было 46 лет, точная причина его смерти не названа. На Кубу замглавы ведомства летал в рамках рабочей командировки.