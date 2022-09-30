В Москве откроют центр поддержки родственников мобилизованных Собянин: в Москве с 1 октября начнет работу центр поддержки родственников мобилизованных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве с 1 октября заработает центр поддержки для родственников мобилизованных жителей столицы, заявил на официальном сайте мэр города Сергей Собянин. Пункт поддержки откроется на улице Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости «Моя карьера». Мэр отметил, что работники центра помогут устроить детей в детсады и школы, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, а также окажут помощь в поисках работы.

Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в вооруженные силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту, — указано в сообщении.

В Москве сотрудники префектур ранее начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Ранее Собянин сообщил, что работники военкоматов совместно с муниципальными службами оперативно рассматривают жалобы жителей города по вопросам мобилизационных повесток. Также градоначальник добавил, что в военкоматах действуют специальные группы для рассмотрения жалоб жителей по вопросам призыва.

21 сентября Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей. По словам городского главы, в Москве на тот момент уже были укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Известно, что ежемесячная выплата в период прохождения военной службы составит 50 тысяч рублей.