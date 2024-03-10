Синоптик призвал не ждать теплой погоды на следующей неделе в Москве Синоптик Шувалов: теплой погоды на следующей неделе не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве не потеплеет, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в ночные часы в столичном регионе температура воздуха составит минус 1–5 градусов, а днем может прогреваться до минимальных плюсовых значений.

Ожидать высоких температур в ближайшее время не приходится. Начало следующей недели будет достаточно прохладным. В ночные часы в Москве и области температура воздуха составит минус 1–5 градусов, днем ожидается от минус двух градусов до минимальных плюсовых значений. Кроме того, на неделе будет преобладать антициклональный тип погоды, а значит, сильных снегопадов не будет, — заявил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что сильные морозы с 4 по 10 марта ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, в этих регионах ожидается малое количество осадков и «максимум холодов». Погоду в восточной части страны будет обусловливать мощнейший антициклон, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал на следующей неделе в Москве небольшие морозы. По его прогнозу, с 6 марта температура воздуха опустится до минус 10 градусов. При этом, согласно данным специалиста, начало месяца будет теплым. 3 марта ожидается от одного до пяти градусов тепла днем, а ночью похолодает до минус 4–9 градусов.