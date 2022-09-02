Мошенники на сайте знакомств выманили у москвички 300 тысяч рублей SHOT: мошенники на сайте знакомств выманили у москвички 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферисты развели московскую кассиршу Анну на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, 51-летняя жительница Москвы познакомилась с неким американцем по имени Ким Майк Александр Альберт на сайте знакомств. Он рассказал Анне, что работает военным, выполняет задания миссии ООН в Пакистане. После этого мужчина сообщил, что ему якобы подарили Mercedes G63. Такой автомобиль стоит от 28 до 40 млн рублей. Затем аферист пообещал отправить кассирше подаренное авто. Анна поверила в «сказки» нового знакомого, после чего с ней связался менеджер транспортной компании Pacewell.

Как сообщает SHOT, сотрудник логистической фирмы попросил отправить ему 100 тысяч рублей за смену владельца авто и еще 120 тысяч рублей за прохождение процедур таможни. Далее менеджер рассказал, что машину доставили из Пакистана в Сочи по морскому маршруту. За это москвичку попросили скинуть еще 50 тысяч рублей. Перед тем, как кассирша осознала, что ее обманывают, менеджер попросил отправить ему дополнительные 150 тысяч рублей в качестве взятки сотрудникам ГИБДД.

Ранее психолог Алиса Метелина поделилась информацией, как не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств. Она заявила, что чаще всего на обман идут женатые мужчины.

Также психолог рассказала, что на сайтах знакомств часто регистрируются денежные аферисты. На начальном этапе общения они пытаются всем видом показать свою высокую обеспеченность. В какой-то момент мошенник может заявить о «финансовой катастрофе» и попросить свою жертву перевести ему деньги. Метелина считает, что таких мужчин нужно всячески избегать и не поддаваться на провокации.