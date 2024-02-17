Школьника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы Mash: четвероклассник попал под снегоуборочную машину в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четвероклассник попал под механизм снегоуборочной машины в Войковском районе Москвы, передает Telegram-канал Mash. По его данным, ребенок шел домой после уроков и не заметил, как его нога оказалась под щеткой комбайна.

Как пишет канал, в день происшествия из-за выпавшей месячной нормы осадков в столице была плохая видимость. Водитель снегоуборочной машины сразу вызвал скорую помощь, 11-летнего мальчика увезли в больницу, где ему зашили рваную рану правой голени.

Ранее в одном из торговых центров Екатеринбурга эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика. В момент инцидента ребенок был вместе с мамой. Стопа ребенка наполовину вошла в механизм во время подъема наверх. Специалистам понадобилось около 15 минут, чтобы освободить пострадавшего. Ребенка госпитализировали с переломом стопы.

До этого прокуратура Самары начала проверку после инцидента в местном «Магните». В одном из магазинов сети мальчику расшибло губу автоматической дверью. По словам матери пострадавшего, сотрудники универсама подтвердили, что датчик не реагирует на детский рост. Ей предложили компенсировать ущерб продуктами.