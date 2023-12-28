В Екатеринбурге эскалатор зажевал ногу пятилетнему мальчику в ТЦ

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В Екатеринбурге в одном из торговых центров эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика, сообщает Telegram-канал Ural Mash. В момент инцидента ребенок был вместе с мамой.

По данным канала, стопа ребенка наполовину вошла в механизм во время подъема наверх. Специалистам понадобилось около 15 минут, чтобы освободить пострадавшего. Врачи в экстренном порядке прибыли на место.

Ребенка госпитализировали с переломом стопы. Канал заявил об угрозе ампутации одного пальца.

Ранее прокуратура Самары начала проверку после инцидента в местном «Магните». В одном из магазинов сети мальчику расшибло губу автоматической дверью. По словам матери пострадавшего, сотрудники универсама подтвердили, что датчик не реагирует на детский рост. Ей предложили компенсировать ущерб продуктами.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге ногу четырехлетнего ребенка затянуло в эскалатор. Инцидент произошел на станции метро «Владимирская». Правая нога малыша попала в механизм при сходе с эскалатора. Пострадавшего госпитализировали с рваной раной на пальце. Мальчику оказали необходимую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.