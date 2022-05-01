Проездные учащихся в Москве станут действовать 30 и 90 дней Ликсутов: проездные учащихся в Москве станут действовать 30 и 90 дней с момента пополнения

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В Москве проездные школьников и студентов теперь действуют в течение 30 и 90 дней с момента их пополнения. Об этом сообщает РИА Новости. В департаменте транспорта создали возможность пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за те дни, которые не были использованы.

Отныне школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажёры имеют возможность покупать проездные билеты на социальную карту москвича не до конца календарного месяца, а на 30 или 90 дней. Делать это можно в любой день месяца.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подобное решение сделает общественный транспорт города более комфортным и доступным. Оно даст возможность экономии времени и средств для 1 млн человек. При этом ожидается, что очереди в кассы московского метро в первых числах месяца сократятся на треть.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 мая движение в центре и на севере Москвы частично ограничат. Это произойдёт из-за праздника Ураза-байрам.