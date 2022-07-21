Пожарные ликвидировали горение в жилом доме в Москве Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы

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Пожарные ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве. Там горела крыша жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В 3.13 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома около 400 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

К тушению огня привлекались 142 человек и 44 единицы техники, в том числе вертолёт Московского авиационного центра. Он девять раз сбрасывал воду на горящий объект.

Возгоранию присвоили второй из пяти номеров сложности.