Пожарные ликвидировали открытое горение на Ленинском проспекте в Москве. Там горела крыша жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В 3.13 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в доме № 40 по Ленинскому проспекту. Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома около 400 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
К тушению огня привлекались 142 человек и 44 единицы техники, в том числе вертолёт Московского авиационного центра. Он девять раз сбрасывал воду на горящий объект.
Возгоранию присвоили второй из пяти номеров сложности.