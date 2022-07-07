Посольство Британии в Москве проигнорирует новый адрес Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес в работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Великобритании в РФ считает актуальным свой прежний адрес, несмотря на переименование площади вблизи него в честь Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе дипмиссии РИА Новости. На сайте посольства адрес указан как: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10, Россия.

Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства, — подчеркнули там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории около посольства Великобритании в столице в площадь Луганской Народной Республики. Решение о месторасположении площади ЛНР принимали пользователи портала «Активный гражданин». 109 603 человека проголосовали за различные варианты, в числе которых были Смоленская набережная, территория между посольствами Литвы и Бельгии и безымянный объект вдоль улицы Академика Пилюгина вблизи консульства Германии.