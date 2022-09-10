В работе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ наблюдались неполадки, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Посетители отмечали, что новый аттракцион несколько раз останавливался.
В соцсетях москвичи также жаловались на гигантскую очередь из-за задержек с запуском колеса обозрения. Многие люди простояли в ней более двух часов, но не смогли попасть на аттракцион и сдавали билеты.
10 сентября президент России Владимир Путин открыл колесо обозрения «Солнце Москвы». Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт в честь Дня города.
140-метровое колесо обозрения стало крупнейшим в Европе, ранее это почетное звание принадлежало London Eye высотой 135 метров.