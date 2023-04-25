Помогавшего убийце Дугиной диверсанта объявили в международный розыск Помогавшего готовить убийство Дугиной члена ДРГ Цыганенко объявили в международный розыск

Фото: ФСБ России

Автомобиль «Mini Cooper», в котором, по версии ФСБ РФ, находятся главные подозреваемые по делу об убийстве Дарьи Дугиной граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко

Украинский диверсант Богдан Цыганенко, помогавший Наталье Вовк готовить убийство журналистки Дарьи Дугиной, объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. По данным ФСБ России, украинец Цыганенко помогал Вовк с поддельными документами и вместе с ней собирал самодельное взрывное устройство, которое было установлено на машине Дугиной.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции <...> либо с момента задержания на территории РФ, — сообщили в суде.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля, за рулем которого журналистка возвращалась с фестиваля. Через два дня ФСБ сообщила, что убийство Дугиной готовилось спецслужбами Украины, исполнительницей была названа украинка Наталья Вовк. Позже ФСБ установила, что вместе с Вовк убийство Дугиной готовил член украинской ДРГ Богдан Цыганенко.

Ранее в Москве арестовали экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который помог убийцам Дугиной получить сведения о журналистке. Бывшему полицейскому предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни.