Украинский диверсант Богдан Цыганенко, помогавший Наталье Вовк готовить убийство журналистки Дарьи Дугиной, объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. По данным ФСБ России, украинец Цыганенко помогал Вовк с поддельными документами и вместе с ней собирал самодельное взрывное устройство, которое было установлено на машине Дугиной.
Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции <...> либо с момента задержания на территории РФ, — сообщили в суде.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля, за рулем которого журналистка возвращалась с фестиваля. Через два дня ФСБ сообщила, что убийство Дугиной готовилось спецслужбами Украины, исполнительницей была названа украинка Наталья Вовк. Позже ФСБ установила, что вместе с Вовк убийство Дугиной готовил член украинской ДРГ Богдан Цыганенко.
Ранее в Москве арестовали экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который помог убийцам Дугиной получить сведения о журналистке. Бывшему полицейскому предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни.