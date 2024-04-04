Похожий на гранату предмет нашли в каршеринговой машине на западе Москвы Baza: в машине московского каршеринга нашли похожий на гранату предмет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли в каршеринговом автомобиле на западе Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, арендовавший автомобиль мужчина обнаружил ее под козырьком и обратился в техподдержку. Правоохранители оцепили место, работают кинологи.

В четверг, 4 апреля, полицейские остановили на западе Москвы автомобиль Mercedes, в котором находился арсенал огнестрельного оружия. Водителя и пассажиров проверили по полицейским базам, у них были все необходимые документы и разрешения, поэтому их не стали задерживать и отпустили.

Ранее похожий на гранату нашли на улице Летчика Спирина в Москве. Прохожие сразу же вызвали на место находки МЧС и сотрудников полиции. Позже стало известно, что предмет оказался муляжом. Его после обследования забрали с собой саперы.

В сентябре прошло года в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.