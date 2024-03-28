SHOT: на улице в Москве нашли похожий на гранату предмет

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По данным Telegram-канала SHOT, на асфальте на улице Летчика Спирина в Москве нашли предмет, похожий на гранату РГД. Канал проинформировал, что прохожие сразу же вызвали на место находки МЧС и сотрудников полиции.

Место происшествия огорожено по периметру, a улицa перекрытa. Ожидается приезд сaперов, — говорится в публикации SHOT.

Позже Telegram-канал SHOT уведомил, что найденный предмет оказался муляжом гранаты. По данным канала, находку обследовали правоохранители с помощью служебных собак. Очевидцы сообщили SHOT , что затем предмет изучили саперы и забрали его с собой. Постепенно экстренные службы убирают оцепление и заграждения с улицы Летчика Спирина, утверждают очевидцы.

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