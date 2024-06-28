Оглашен приговор поджигателю общежития, из-за которого сгорели семь человек Поджигателя общежития в Москве приговорили к пожизненному сроку

Фото: t.me/moscowproc*

В Москве к пожизненному сроку приговорили 60-летнего мужчину, который устроил пожар в столичном общежитии 21 февраля 2023 года, передает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Мужчина был пьян, и его раздражал шум в соседней комнате. Из-за этого он поджег мешок с одеждой в помещении, вследствие чего в огне сгорели семь человек, включая ребенка.

[Мужчина] вступил в конфликт с соседями из-за доносившегося из другой комнаты шума. Через некоторое время он разместил на пороге комнаты, где проживали соседи, мешок с одеждой. Используя его в качестве горючего материала, виновный облил мешок легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов, — рассказали в Следкоме.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство 12 человек. Семь человек погибли, среди них были двое несовершеннолетних. Приговор выносился с участием присяжных заседателей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

Известно, что осужденный является уроженцем Белгородской области. Пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы.