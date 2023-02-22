В Москве задержали мужчину, устроившего смертельный пожар в общежитии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве силовики задержали мужчину, который подозревается в поджоге помещений в общежитии в центре города, передают представители местного СК. Предполагается, что именно действия злоумышленника привели к возникновению пожара, в результате которого погибли 7 человек, среди которых двое малолетних детей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») и ч. 3 ст. 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, мужчина, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершил поджог помещений пятого этажа. Следователями назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития, — передает следствие.

Отмечается, что задержанный является уроженцем Белгородской области. Вскоре его доставят в подразделение СУ в Москве для участия в следственных мероприятиях.

Пожар произошел вечером 21 февраля. Пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Изначально сообщалось о шести погибших, однако позже стало известно о семи жертвах.