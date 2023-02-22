Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло Число погибших при пожаре в Москве увеличилось до семи

Фото: mchsmsk/t.me

В Москве в результате пожара в здании, где расположены отель и бывшее общежитие, погибли семь человек, из которых двое — дети, сообщили ТАСС в экстренных службах. Ранее сообщалось о шести жертвах, однако один из пострадавших умер ночью в больнице.

Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате пожара пострадали 11 человек. Девять из них были госпитализированы, еще двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Пожар случился вечером 21 февраля. Пламя вспыхнуло на пятом этаже 16-этажного здания, используемого в качестве общежития. Пожарные спасли 50 человек, еще 200 были эвакуированы.

Во время тушения возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела шести человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

Ранее пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли два человека — женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже здания.