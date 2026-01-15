Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:36

Москвичам пообещали теплые февраль и март

Синоптик Макарова: температура в Москве в феврале и марте будет выше нормы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Температура воздуха в Москве в феврале и марте будет выше нормы, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что столбики термометров этой зимой в дальнейшем будут стремиться вверх.

Получается, февраль теплее нормы и март теплее нормы, — сказала Макарова.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что сильных снегопадов в Москве в ближайшие дни не ожидается. По ее словам, снежный коллапс в городе был только 9 января, когда выпали рекордные 22 миллиметра осадков. А вот температура воздуха к концу недели будет понижаться, добавила метеоролог. При этом на Крещение, которое в России ежегодно отмечают 19 января, мороз ослабеет.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в России ожидается аномально холодный конец января, периодически температура будет достигать 30 градусов ниже нуля, отклонения могут составлять 10–15 градусов. Так, в Приволжском федеральном округе ожидается минус 33–38 градусов в ночные часы. Ильин отметил, что при этом будет малоснежно.

