Парад Победы на Красной площади – чуть ли не единственное событие в мире, которое ежегодно транслируется на всю планету. В каждой стране, где есть телевидение, 9 мая целые команды профессионалов занимают аппаратные, чтобы получать кадры из российской столицы. Со всех континентов журналисты едут в Москву снять это и просто посмотреть своими глазами. Мы подготовили спецрепортаж о том, что обычно остаётся за кадром. Каким способом фотографы достигают лучших ракурсов, как делают прямые включения телевизионщики, а также через что ради этого нам всем приходится проходить – в материале News.ru.