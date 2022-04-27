Мороз и солнце: в Москву в четверг придёт аномальное похолодание Вильфанд: аномальное похолодание и солнце придут в столичный регион 28 апреля

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С четверга, 28 апреля, в Москве и Подмосковье прогнозируется солнечная погода и не выше 8–12 градусов тепла. В ночные часы ожидаются заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такой характер погоды сохранится и в начале мая.

Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца. Температура будет ниже нормы на 4 градуса. В общем, до конца апреля и в первые дни мая будет солнечно, что, безусловно, замечательно, но будем поёживаться, — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что с похолоданием в регион придут и ночные заморозки. В ночь на четверг, 28 апреля, в столице ожидается температура до минус 1 градуса. Следующей ночью станет ещё холоднее — до минус 4 градусов. С субботы на воскресенье мороз пойдёт на убыль и температура не опустится ниже минус 2 градусов.

Днем с четверга по воскресенье ожидается от плюс 6 до плюс 12 градусов.

Ранее синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в последнюю неделю апреля ожидается снег и заморозки. Так, с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6–7 градусов ниже положенной нормы.