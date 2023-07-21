Миллиардер Игорь Кудряков скончался на 64-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что 63-летний основатель сервиса доставки «Служба 77», миллиардер Игорь Кудряков обнаружен мертвым в своей квартире на Кудринской площади в Москве. По данным канала, никаких следов насилия на теле предпринимателя найдено не было. SHOT отмечает, что причиной смерти Кудрякова, предположительно, стало онкологическое заболевание.

По информации канала, в начале 2000-х годов бизнесмен возглавил Совет директоров закрытого акционерного общества «Служба Семьдесят Семь». Компания специализировалась на доставке продуктов и других товаров в российской столице. SHOT отмечает, что в 2006 году Кудряков был назначен на пост первого заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Московской области.

В начале июля в Красногорском округе Московской области было обнаружено тело крупного инвестора, заместителя гендиректора НИЦ «Строительство» и бывшего чиновника Минстроя Андрея Белюченко. Причина его смерти остается неизвестной. По предварительным данным, он находился в доме один, на его лбу были обнаружены ссадины и следы крови. Полиция не исключает версию несчастного случая.